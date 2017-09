Wenn die Kirchberger Schützen feiern...

28.09.2017, 00:00 Uhr

... dann werden Koteletts für 60 Gäste aufgetischt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der USV Kirchberg am Wechsel wurde bei der Aktion "mein verein" von den Bezirksblättern und dem Land NÖ zum Lieblingsverein des Bezirks gekürt (die BB berichteten). Was mit dem Erlös von 500 Euro passieren sollte, war für Oberschützenmeister Herbert Tauchner völlig klar: das Geld fließt in ein rauschendes Sommerfest. Und am 24. September war es soweit. Tauchner konnte an die 60 Gäste begrüßen. Unter anderem gesehen: Alois Schabauer mit Gattin Vroni, die Polizeibeamten Günter und Sonja Jammerbund, Schützenomi Christine Ringhofer, Feuerwehrchef Michael Morgenbesser und viele mehr.