Wer die Nacht noch nix vor hat: Jetzt ist Clubbing-Time in Wimpassing

30.12.2017, 21:29 Uhr

Im Kulturkeller sorgen Soundvibes & Junique für Stimmung.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nadja Rottensteiner und Roland Rath vom "Moccamio" haben mit Richard Freysinger am 30. Dezember in Wimpassing das erste Clubbing einer Clubbing-Serie ausgerufen. Verschiedene Locations werden zur Bühne für Tanzwütige.Im Kulturkeller (unter dem KUC Wimpassing) lässt derzeit Dietmar Fischer aus Ternitz die Plattenteller kreisen. Im Getümmel gesehen: Rosa Ehold, Andrea Schremser, Franz Pürer, Gertraud Marinkovits, Kathi Suttner – vormals Chefin des Lokals Pfifferling in Neunkirchen – mit Gatten Reini und viele mehr.