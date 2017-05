1. Neunkirchner Musikverein auf großer Ungarn-Fahrt

13.05.2017, 22:58 Uhr

Zwischen Balaton, Weinkultur und scharfer Salami.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Für den 1. Neunkirchner Musikverein ging's am 13. Mai mit dem Reisebus, gesteuert von Stabführer Franz Brenner, zum Plattensee nach Ungarn. Es war dies der erste Ausflug des Vereins, den Obmann Ulrich Wedl – der sich als Reiseleiter prächtig machte – einfädelte.Ein Highlight war der Abstecher mit Ostblock-Jeeps in die Weinberge von Badacsony. Im Rózaház wurden drei Weißweine verkostet. Danach stand ein Ausflug in das Weingut von Alfred Fischer am Programm, dem Bruder des bekannten Neunkirchners Franz Fischer. In Kisapáti besitzt Fischer 400.000 Rebstöcke, die in Österreich zu hervorragenden Weinen werden. Klar, dass die Musiker dem Winzer ein Ständchen brachten. Die Bezirksblätter begleiteten den Musikverein auf seiner Ungarn-Tour. Mit dabei war auch Tapezierermeister Wolfgang Weninger mit seiner Christine, Annemarie Hochhauser, Dr. Peter Prober von der Sparkasse mit seiner Gattin Pamela, Franz Eigner und viele mehr.