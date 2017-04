1. Neunkirchner Musikverein will Jugendorchester konzertfit machen

26.04.2017, 14:41 Uhr

Auch die Nachwuchssorgen beim "großen Blech" sollen bald der Vergangenheit angehören.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Seit 144 Jahren musiziert der 1. Neunkirchner Musikverein in seinen prächtigen Deutschmeister-Uniformen. Ulrich Wedl, Obmann beim 1. Neunkirchner MV, und Kapellmeister Johannes Barta geben die Marschrichtung für die Zukunft vor. Und da soll künftig verstärkt auf die Jugendarbeit gesetzt werden.Barta: "Wir haben ein Jugendorchester (für 9-16-Jährige) mit 16 Kindern. Unser Ziel ist, dass es bis zum Weihnachtskonzert heuer fit für den Auftritt ist." Gleichzeitig wird das musikalische Engagement in der Steinfeld-Volksschule intensiviert. "Wir haben eine Bläserklasse mit acht Kindern installiert, die von zwei Lehrern geleitet wird", so Barta. Wedl: "Der Nachwuchs fürs 'große Blech' – die Tuba – ist derzeit rar. Damit wollen wir Kinder für diese Blasinstrumente begeistern." Dass auf dieses Instrument weniger Andrang herrscht begründet Wedl damit, dass die Tuba sperrig und schwer ist. Nicht so die Kindertuba, an der die Volksschüler spielen können.Übrigens: der jüngste Musiker vom 1. Neunkirchner MV ist gerade einmal 16 Jahre jung. Der älteste ist Karl Franzl mit 86 Lenzen.

60 aktive Musiker

Homepage in Arbeit

Die nächsten Termine

Insgesamt sorgen beim 1. Neunkirchner MV derzeit 60 Musiker für tadellose Marschmusik. Unterstützt werden die Musiker von 280 Gönnern. Und das ist bitter nötig. Schließlich geht die Wartung der vereinsinternen 40 Instrumente ordentlich ins Geld. Rund 2.000 Euro fließen alljährlich in Servicekosten. Und auch die Anschaffung einer kompletten Uniform schlägt mit gut 700 Euro pro Musiker zu Buche.Bewundernswert ist das Engagement, das die Musiker zeigen. So absolvieren sie alleine im Mai und Juni dieses Jahres neun Auftritte. Wedl: "Und dabei sind ein paar sogar in mehreren Vereinen gleichzeitig aktiv."Zweimal jährlich will der 1. Neunkirchner MV nun mit einem eigenen Mitteilungsblatt die Musiker über das Vereinsleben informieren. Barta: "Auch eine neue, moderne Homepage ist derzeit in Vorbereitung."– 5. Mai, 10 Uhr: 14. Probe im Probelokal– 6. Mai, 10 Uhr: Platzkonzert am Hauptplatz Neunkirchen– 6. Mai. 15 Uhr: Musikfest in Puchberg– 7. Mai, 11 Uhr: 1. Neunkirchner Böhmische beim Maifest in Peisching– 20. Mai, 10 Uhr: Big Band "Swing-Schoppen" am Neunkirchner Hauptplatz