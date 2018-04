70 Feuerwehrmänner trainierten für den Ernstfall

20.04.2018, 20:20 Uhr

Gemeinschaftsübung der Feuerwehren Rohrbach, Sieding und Pottschach.

Bedrohliches Szenario bei der Feuerwehrübung: ein Brand im Wirtschaftstrakt eines Hofs. 

Tiere evakuiert

BEZIRK NEUNKIRCHEN (fallenbüchl/ts). Eine groß angelegte Übung fand am 14. April in den Abendstunden in der St. Johannerstraße statt.Kurz nach 18 Uhr wurde die örtlich zuständige Feuerwehr St.Johann und die Feuerwehren Rohrbach, Sieding und Pottschach zum Übungsobjekt beordert.Die Feuerwehr St.Johann traf zuerst ein und begann zunächst die Tiere des Hofes auf ein nahes Feld zu evakuieren.

Atemschutztrupp suchte nach Menschen

Gemeinsames Brandbekämpfen

70 Mann übten den Ernstfall

Parallel dazu rüstete sich ein Atemschutztrupp zur Menschenrettung und Brandbekämpfung aus. Der Hubsteiger wurde in Stellung gebracht um eine Brandbkämpfung von oben zu ermöglichen und eine Einsatzleitung wurde an der Hauptzufahrt errichtet. Die Besatzung des Tanklöschfahrzeuges richtete eine Zubringleitung vom Hydranten ein und stellte somit die Wasserversorgung für die Brandbekämpfung im Hof sicher.Die Feuerwehr Pottschach unterstützte die Feuerwehr St. Johann bei der hofseitigen Brandbekämpfung. Die Feuerwehren Rohrbach und Sieding begaben sich auf die Rückseite des Objektes und führten von dort aus die Brandbekämpfung durch. Ihnen standen ein Hydrant sowie der Bach als Wasserentnahmestelle zur Verfügung. Im Laufe der Übung waren mehrere Atemschutztrupps im Einsatz, auch wurde ein Traktor aus dem nicht vom Brand betroffenen Teil mit einer Seilwinde herausgezogen.Nach rund einer Stunde konnte die Übung beendet werden. Insgesamt waren 4 Feuerwehren mit 13 Fahrzeugen und rund 70 Mann an der Übung beteiligt. Bedanken möchten wir uns auch für die Zur Verfügung Stellung des Übungsobjektes. Die FF St.Johann stand mit dem Tanklöschfahrzeug, mit dem Hubsteiger, dem Kommandofahrzeug samt Pumpenanhänger und dem Mannschaftstransportfahrzeug mit 20 Mann im Einsatz.