Auf Ghegas Spuren: Wandersaison ist eröffnet

05.05.2018, 12:14 Uhr

Ein Tag, zwei Feiern – am Bahnhof Semmering und im Ghega-Museum Breitenstein.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Großer Bahnhof war am 5. Mai am historischen Bahnhof Semmering. Hier lud Bürgermeister Horst Schröttner zur Eröffnung der Wandersaison mit einer gemütlichen Wanderung zum 20-Schilling-Blick. Dem Ruf zur Wanderung folgtenAnnemarie Dinhobl und Monika Lang, Ellamarie Wegmann und Joel Wegmann sowie Josef Hofer aus Kirchberg, Leader-Manager Martin Rohl, der Ternitzer Stadtamtsdirektor Gernot Zottl mit Anne Trojer, Maria Prenner und Elfriede Mathois sowie Manuela Kaiser.Georg Zwickl feierte am selben Tag die Eröffnung der Ghega-Museumssaison 2018 in Breitenstein. Dabei waren historische Uniformen der Reitenden Artillerie Div. Nr. 2, getragen von Maj. i. TR. Volker Lerch und Major i.TR. Michael Joannidits sowie der Freunde der K&K-Eisenbahn mit Peter und Alexander Kappl und Hermann K. Prager zu bestaunen. Und die Hoch- und Deutschmeister-Füsilier-Grenadier-Kompanie 1809 feuerte unter dem Kommando von Major i.TR. Herbert Bauer drei Salut-Schüsse mit Musketen ab.