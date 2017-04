23.04.2017, 00:00 Uhr

Aus Holzfertigteilen wurde Hotel zusammengesetzt

BEZIRK NEUNKIRCHEN.Beim Molzbachhof-Hotel galt es die exakte Planung und Montage zu beachten. "Da alle Holzfertigteile in Sichtqualität ausgeführt wurden. Übrigens wurden die Fertigteile von der Firma Thoma in Goldegg gefertigt; das spezielle dabei ist, dass dabei das Holz in der richtigen Mondphase geschlägert wird und kein Leim oder sonstige Chemie zur Anwendung kommt", skizziert Johann Ringhofer von Holzbau Ringhofer: „Es werden bei diesem Projekt sowohl moderne Fertigungsmaschinen verwendet, also auch mit traditioneller Zimmermannskunst gearbeitet."

Vier Wochen lang wurde mit acht Zimmerern rund um die Uhr montiert. “Natürlich mit Hilfe eines LKW-Krans. Das schwerste Element wog ca. 3.500 kg“, so Ringhofer.

Als schwierig erwies sich die Montage. Ringhofer: „Da wir täglich das gesamte Gewerk vor Regen und Nässe schützen mussten - es musste daher so aufgestellt werden, dass das anbringen von Planen möglich war. Es mussten auch die Elemente im Werk so produziert und verladen werden, dass die Reihenfolge auf der Baustelle richtig zur Stelle waren.“ Insgesamt wurden 15 LKW-Ladungen verarbeitet.

Ringhofer lobt die Zusammenarbeit mit den anderen Professionisten: „Anders wäre so eine schnelle Bauzeit nicht möglich gewesen.“ Ein Lob geht auch in die Molzbachhof-Küche: „Die Verpflegung ist, wie immer, wenn wir beim Molzbachhof arbeiten, hervorragend“, so der Unternehmer.





