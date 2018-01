Backstube Linauer & Wagner hilft Sozialmarkt Ternitz

12.01.2018, 00:00 Uhr

Erste Firma unterstützt das geplante Umbauprojekt.

Perfekt für Café-Umbau

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Für das ehemalige Café der Bäckerei Linauer in der Ternitzer Hauptstraße 10 wurde ein Nachmieter gefunden.Da die Nachmieter die benutzte Kaffeehausausstattung sowie die Gebäckvitrine nicht übernehmen möchten, versuchte Brigitte Albel, Vermieterin des Lokals, nach Abstimmung mit den beiden Linauer & Wagner Geschäftsführerinnen Mag. Brigitte Linauer und Sabine Brandl jemanden ausfindig zu machen, der mit dem Mobiliar etwas anfangen könnte. – Die Wahl fiel letztlich auf den Sozialmarkt Ternitz.Das Café-Inventar kommt nämlich im Sozialmarkt gerade recht. Soma-Regionalmanagerin Manuela Pusker und Marktleiterin Barbara Sandhofer: "Denn imzuge des Umbaus des Sozialmarktes soll auch der Kaffeehausbereich generalsaniert werden." Ein Projekt, das in den nächsten Wochen anläuft."Jeder Cent den wir nicht ausgeben müssen, um unseren Sozialmarkt freundlicher zu gestalten, freut uns besonders, denn das Budget für das Vorhaben ist knapp", so die Regionalmanagerin.

"Eine wunderbare Lösung"

"An jedem Einrichtungsstück hängt mein Herzblut. Jemanden gefunden zu haben, der die Ausstattung so gut gebrauchen kann wie der Sozialmarkt, ist eine wunderbare Lösung für mich", erklärt Albel, die 45 Jahre lang an diesem Standort das Café Hauer betrieben hat.Aber nicht nur Geld wird für den Umbau benötigt. Wie Pusker durchblicken ließ, werden auch Handwerksbetriebe gesucht, die mit günstigen Preisen dem Sozialmarkt entgegenkommen können.Spenden sind online möglich auf http://www.somanoe.at/spende-moeglichkeiten oder über das KontoSPK NÖ Mitte West, IBAN: AT472025600000923003, BIC: SPSPAT21XXXUnbedingt Vermerk "Sanierung SOMA Ternitz"