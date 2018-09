Bei Diebstahlversuch verhaftet

06.09.2018, 00:00 Uhr

Vor 50 Jahren am 06.09.1968 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der 55-jährige deutsche Staatsbürger Wilhelm Frank, zuletzt unsteten Aufenthalts, wurde Freitage, den 30. August, um 16 Uhr 30 in Wimpassing verhaftet und in das Gefangenenhaus beim Kreisgericht Wiener Neustadt eingeliefert.Frank trieb sich seit 24. August mit seinem Fahrrad in Österreich geschäfts- und arbeitslos umher, ohne die Mittel für seinen Unterhalt zu besitzen.Der Mann kam nun am 30. August nach Wimpassing. Sein Weg führte ihn schließlich gegen 13 Uhr 15 in die dortige Pfarrkirche, wo er versuchte, einen Opferstock von der Wand zu reißen. Bei dieser Tätigkeit wurde er aber vom Pfarrer überrascht. Dieser hielt den Dieb so lange fest, bis die inzwischen verständigten Beamten der Gendarmerie eintrafen.Wegen des versuchten Diebstahls und des Verdachts der Vagabondage muss sich Frank vor Gericht verantworten.