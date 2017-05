"Blaue Traube:" Alles wird neu

03.05.2017, 14:36 Uhr

Bewegung in dem beliebten aufgelassenen Gloggnitzer Gasthaus.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Im Mai des Vorjahres schloss die Blaue Traube ihre Pforten. Dem ging ein schwerer Autounfall von Wirt Koli Locsmandy voran (die BB berichteten). Als die "Blaue Traube" in der Gloggnitzer Hauptstraße 11 – beste Lage – zum Verkauf stand, schlug das erfolgreiche Gastronomie-Brüderpaar Leo und Luigi Doci aus Enzenreith zu.Nun kommt Bewegung in die Neugestaltung der Blauen Traube, die wohl auch einen anderen Namen bekommen wird. Die Bezirksblätter trafen Leo Doci am 3. Mai in der Baustelle an. Das Inventar ist größtenteils bereits entfernt worden. Nur die große Bar im Eingangsbereich war zumindest an diesem Tag noch vorhanden. Alles wird neu, verrät Doci und bittet neugierige Kunden in spe noch um etwas Geduld.