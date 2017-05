Bravo: Vier Unternehmer unterstützen Menschen in Not

02.05.2017, 13:58 Uhr

Vom sozialen Gewissen geleitet wollen "The Big 4",wie sie sich nennen, anderen beistehen.

Angewiesen auf Eigeninitiativen

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vier Unternehmer, ein Ziel: Menschen in Not zu helfen. Manfred Knöbel (Schuhhaus Rax), Christian Garlik (Bestattung Stranz), Josef Wagner (Spar Wimpassing), Wolfgang Waitzbauer (Gasthaus Waitzbauer,Buchbach) und Günter Lang (ATT-RS Ternitz) konnten als Fixsponsoren für den Schwarzataler Social Club gewonnen werden."Dass man heutzutage, bedingt durch die schwierige Situation, in der sich Europa und die ganze Welt befinden, vermehrt auf Eigeninitiativen angewiesen sein wird, wird verantwortungsbewussten Menschen immer klarer. Dabei leben wir in Österreich durch unser (immer noch) gut aufgestelltes und funktionierendes Sozialsystem durchaus noch im positiven Bereich", so SSC-Obmann Günther Schneider. Umso erfreulicher, dass sich aus völlig unterschiedlichen Branchen vier Unternehmer gefunden haben und als "The Big 4" überparteilich und ehrenamtlich den gemeinnützigen Verein Schwarzataler Social Club unterstützen.Schon beim ersten Treffen mit den SSC Vorständen Maria Posch und Manfred Knöbel wurden einige interessante, in die Praxis auch umsetzbare Ideen geboren.