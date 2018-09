13.09.2018, 00:00 Uhr

Auch Sie haben historische Fotos aus dem Bezirk und das Gegenstück von heute dazu? Dann schicken Sie uns die Aufnahmen mit einigen erklärenden Zeilen an neunkirchen.red@bezirksblaetter.at

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Diese Postkarte zeigt die alte Pfarrkirche in Schwarzau am Steinfeld. Kirche. Die Kirche hat sich unwesentlich verändert und wurde in den vergangenen Monaten saniert. Allerdings ist ein Baum vor dem linken Kirchturm gefallen.