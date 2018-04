Danke, Bezirksblätter

24.04.2018, 00:00 Uhr

Leserpost von Walter Painer, vormals Grüne-Stadtrat, über den Zustand des Waldes.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Endlich EINE Zeitung die über den dramatischen Zustand unseres Waldes berichtet.Als sich vor 2 Jahren die Bürgermeister der Region darauf geeinigt haben, nichts zu den Kosten einer Studie über das Föhrensterben beizutragen ( die Bezirksblätter berichteten ebenfalls exklusiv),habe ich zumindest von den Grünen einen Aufschrei erwartet. Weit gefehlt.Wer sich ein genaueres Bild machen will findet auf der Seite des Bundesforschungszentrum für Wald (bfw.ac.at) Faktenlage und Bilder über die Schädigungen.Soviel ist jedenfalls jetzt schon klar, so lässt sich der Wald nicht mehr erhalten. Was tun?Die regionalen Grünen singen kindlich dümmliche Liedchen über Motorsägen (siehe den infantilien fasan facebook auftritt) und haben seit zwei Jahren zu der größten ökologische Katastrophe seit Jahrhunderten in unserer Region nichts zu sagen (und wundern sich auch noch warum sie aus nationalen und regionalen Parlamenten fliegen). Von den anderen Parteien erwartet sich in Fragen ökologischer Kompetenz ohnehin niemand mehr etwas.Während die Regierung und Administration unter Maria Theresia vor rund 300 Jahren noch die Bedeutung einer intakten Bodenkultur im südlichen Niederösterreich begriffen haben und uns eine schützende Waldfläche als Vermächtnis hinterlassen haben, spenden die heutigen Verantwortlichen leere Worthülsen.In der Hofburg sitzt statt der Kaiserin der BP van der Bellen der mehr mit Aktienindizes als mit der Roten Liste der aussterbenden Tier und Pflanzenarten vertraut ist und der Rest der Politikprominenz hat ohnehin wichtigeres zu tun.Von der Politik im Stich gelassen sollen die betroffenen Waldbauern das Problem nun ausbaden, dass der Wald uns alle betrifft mag niemand mehr wahrhaben.Vielleicht finden sich durch ihre Berichterstattung noch einige junge Menschen zusammen, die noch nicht so digital dement sind um zu verstehen, dass es um ihre Zukunft geht und man Bits und Bytes nicht essen kann.Bitte informieren sie die Bevölkerung weiter.