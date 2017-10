Das Problem ist immer hinten

11.10.2017, 18:27 Uhr

Über unbelehrbare Hundebesitzer.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Gewöhnlich ist es nicht meine Art auf Hundehalter loszugehen. Ich bin ja selbst einer. Und so viel ist sicher: ich mache reichlich Fehler. Neulich sind mir aber zwei Hundehalter untergekommen, die entweder dumm oder rücksichtslos oder beides waren.Mein Laufpartner und ich liefen einen Feldweg entlang. Schon von weitem sahen wir eine Frau neben einem Kind gehen. Das Kind – vielleicht vier oder fünf Jahre alt – hielt die Leine eines Hundes. Klar war: da hatte der Hund das Sagen. Als wir immer näher kamen, beschlossen wir vorbei zu gehen. Der Hund zog her. Und das Kind nach. Er war noch eine Schnautzenlänge von uns entfernt, knurrte und bellte. "Er tut eh nix", war das einzige, was wir von der Frau hörten. Die Leine ließ sie der Kleinen.Fall zwei ist auch ein Klassiker. Wieder auf einem Feldweg bei Sieding stürmt eine Hündin namens "Kira" – zumindest hat das Herrl dem Tier so nachgerufen – auf meinen Hund zu und fängt an, auf ihn hinzubeißen. Das Herrl geht dazwischen. "Ich hab Sie nicht gesehen", so der Mann. "Eine Leine würde helfen", meinte ich. Und die hatte er beschämenderweise lässig, aber nutzlos, um den Hals hängen. Dumm, oder ingnorant – was meinen Sie?