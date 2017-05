05.05.2017, 22:06 Uhr

Kinder als Installateur, Sanitäter & Co.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Sparkasse Neunkirchen und die Stadtgemeinde organisierten am 5. Mai ein grandioses "Arbeitsspiel" für die Kleinen. Kinder versuchten sich in verschiedenen Berufen und konnten so "Geld" verdienen. Damit ging's dann in den Vergnügungspark am Fabriksgassen-Parkplatz für Spiele und Zuckerwatte.