Ein Auto für die jungen Schrauber im Gefängnis

28.04.2017, 12:29 Uhr

Bundesminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) übergab Übungs-Fahrzeug an die Werkstätte der Justizanstalt Gerasdorf.

"Ausbildung und Beschäftigung ist vor allem für Jugendliche in Haft unumstößlich."

Verbesserte Ausbildungsmöglichkeit

BEZIRK NEUNKIRCHEN (heiling). Am Freitag, 28. April, übergab Minister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) ein, von der Landesberufsschule für Kfz-Technik in Eggenburg gespendetes gebrauchtes Auto, zu Lehrzwecken an die KFZ-Werkstätte in der Justizanstalt (JA) Gerasdorf in Niederösterreich.„Vor allem bei der Betreuung von jugendlichen Insassen ist das Thema Beschäftigung extrem wichtig“, bekräftigt Brandstetter. In Gerasdorf setzt man dabei auf die Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Unter anderem ist die Errichtung einer neuen KFZ-Lehrwerkstätte und die Erweiterung der Karosseur/Autolackierer-Lehrwerkstätte geplant.„Ich bin überzeugt, dass die tägliche Tätigkeit der wichtigste Beitrag für eine funktionierende Resozialisierung ist und den späteren Einstieg in ein geordnetes Arbeitsleben erleichtert. Wir versuchen hier in Gerasdorf neben einer möglichst altersgerechten Unterbringung auch ein umfangreiches Angebot an Lehrausbildung und Beschäftigung zu gewährleisten“, so Brandstetter.

Jugendkompetenzzentrum in Planung

Um die Situation in Haft und das Beschäftigungsangebot noch zu verbessern, plant der Justizminister bauliche Adaptionen in Gerasdorf. Aus der JA soll ein Jugendkompetenzzentrum entstehen. Brandstetter dazu:“ Es ist besonders wichtig, dass Jugendliche eine entsprechende Betreuung erfahren und wir ihnen durch eine Lehre oder Ausbildung auch Perspektiven für ein Leben in Freiheit mitgeben!“Die Bauarbeiten in Gerasdorf sollen im Frühjahr 2018 beginnen und Ende 2020 abgeschlossen sein. Sie umfassen eine Kapazitätserweiterung und einen Ausbau der Werkstätten und Arbeitsmöglichkeiten.