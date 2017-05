15.05.2017, 09:37 Uhr

Ermittler sichern derzeit die Spuren.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ungebetene Gäste drangen in die Neuen Mittelschule in Pottschach ein. Der Einbruch wurde am Morgen des 15. Mai entdeckt. "Die Kriminalbeamten ermitteln", so Bezirkspolizeichef Johann Neumüller. Ob, was und wie viel die Gauner erbeuteten, ist noch Gegenstand der polizeilichen Erhebungen.