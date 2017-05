13.05.2017, 22:29 Uhr

Feuer beim Storchenwirt: Holz in Flammen

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein brennender Holzstoß sorgte am 13. Mai zur Mittagszeit für einen Feuerwehreinsatz beim Gasthaus Beisteiner in Peisching. Vier Feuerwehren rückten zum Brandlöschen aus, da in der Einsatzmeldung von einem Wohnhausbrand die Rede war. Vor Ort brannte allerdings nur ein Holzhaufen. Und dieses Feuer war rasch gelöscht.





Gefällt mir