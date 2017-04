Fit mach mit: Neunkirchen radelt zur Arbeit

25.04.2017, 16:18 Uhr

Bürgermeister und Co lassen das Auto zu Gunsten des Drahtesels stehen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bereits zum 7. Mal findet die Aktion „RadeltZurArbeit“ statt. Auf Anregung der Klima- und Energiemodellregion Schwarzatal wird sich die Stadtgemeinde Neunkirchen heuer an dieser Aktion für Gemeinden und Betriebe beteiligen. 2016 waren österreichweit 4.000 Teams dabei."Ziel ist es, in Teams von zwei bis vier Personen im Mai möglichst oft das Rad auf dem Arbeitsweg zu verwenden. Als Motivation können die Teilnehmer täglich Preise gewinnen", skizzieren Bürgermeister Herbert Osterbauer und Stadtvize Martin Fasan. Teams, die mehr als die Hälfte der Arbeitstage zur Arbeit radeln, nehmen an der Teampreis-Verlosung teil.Die Aktion startet am 2. Mai am Hauptplatz (14-17.30 Uhr). Dabei besteht die Möglichkeit, einen Rad-Quick-Check durchführen zu lassen.