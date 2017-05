Florianifeier und Pfarrfest in Wimpassing

01.05.2017, 20:14 Uhr

Der Sonntag machte seinem Namen Ehre

Bei strahlendem Sonnenschein ging am 30.April die Florianifeier der FF Wimpassing und das Pfarrfest über die Bühne. Traditionell begann der Sonntag mit der Festmesse, in einer übervollen Kirche, zelebriert von Feuerwehrkuraten und Ortspfarrer Pater Josef. Musikalisch wurde die Festmesse vom Chor Candate Domino gestaltet.Am Ende der Messe brachte der Pfarrkindergarten den Feuerwehrleuten ein Ständchen, wofür extra ein Feuerwehrauto in die Kirche gebracht worden war.Danach hatte OBI Ing. Martin Heinig die schöne Aufgabe, einen neuen Feuerwehrkameraden anzugeloben, PFM Michael Rolapp wurde durch Sprechen der Gelöbnisformel in den aktiven Dienst aufgenommen.Seitens des Abschhnittsfeuerwehrkommandos war Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Thomas Rauch der Einladung gefolgt und konnte 3 Mitglieder für ihre langjährige verdienstvolle Tätigkeit auszeichnen: LM Mag. Markus Höfler (25 Jahre), FKUR Mag. Josef Riegler (40 Jahre) und LM Werner Edelhofer (50 Jahre). Außerdem erhielt HBM Robert Hofer für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit das Verdienstzeichen 3.Klasse des NÖLFV.

Auf dem Festplatz vor der Kirche wurde anschließenddas neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTFA) gesegnet, wofür Frau Maria Hausberger als Patin gewonnen werden konnte.Danach folgte der gemütliche Teil des Tages mit Schnitzel, Würsteln, Mehlspeisen und der schon legendären Weinkost, in bewährter Manier "geschupft" von Dr. Herbert Pötscher mit seinem Team.Für Kurzweile am Nachmittag sorgten die Kindergartenkinder, welche mit 2 Tänzen zum Mitmachen animierten. Auch der Chor Candate Domino verließ das ernste Fach und sortge für Lacher: Zum Gaudium der zahlreichen Gäste verwandelte sich der Chor in die Sängerknaben und gab verschiedene Varianten von Franz Schuberts Forelle zum besten!Höhepunkt und Abschluss bildete sicherlich die Verlosung der vielen Sachpreise, welche von Blumestöcken über Torten bis zu schönen Geschenkkörben reichten.Bei netten Plaudereien gesehen: Bürgermeister Walter Jeitler mit Gattin Monika Gersthofer, GG Rudi Friesinger mit Gattin Susi, BR Thomas Rauch mit Gattin, Pater Paulus aus Grafenbach St.Valentin, Dr. Herbert Stögerer sowie Heimo und Maria Hausberger.