Frecher Diebstahl

09.05.2017, 00:00 Uhr

Vor 50 Jahren 12.05.1967 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine böse Überraschung erlebte der 22-jährige Josef Bauer aus Ternitz, als er am 7. Mai gegen 1 Uhr 30 vom Gasthaus Günther in Pitten mit seinem Pkw nach Hause fahren wollte. Den Wagen, ein rotlackiertes Sportkabriolett, Marke Sunbeam Alpine, hatte der junge Mann auf dem Parkplatz neben dem Hauptplatz in Pitten abgestellt.Als nun Bauer zum Wagen kam, den er erst vor kurzem neu gekauft hatte, musste er zu seinem Schrecken feststellen, dass unbekannte. Täter das linke hintere Rad abmontiert und gestohlen hatten. Die Diebe entwendeten außerdem aus dem Kofferraum das Reserverad, den Wagenheber und sämtliches Werkzeug. Aber damit waren sie noch nicht zufrieden.Die Täter rissen auch auf der rechten Seite des Autos das Stoffdach auf und öffneten von innen die geschlossene Wagentür. Aus dem Kabriolett entwendeten sie ein blaues Transistorengerät, Marke Minerva, vier Fußmatten, eine große Wolldecke und ein kleines Polsterl mit der Aufschrift „Komm gut heim“. Auch der am Kotflügel angebrachte Rückspiegel wurde abmontiert. Dem unglücklichen Autobesitzer erwächst durch die verwerfliche Handlungsweise der Täter ein Schaden von ungefähr 3000 S.Es ist nicht das erste Mal, dass abgestellte Pkw auf diese Art geplündert wurden. Bei den Tätern dürfte es sich um eine motorisierte Bande handeln, die im Raume Wiener Neustadt und Neunkirchen ihr „Arbeitsgebiet“ sieht. Es wäre wünschenswert, wenn ihr baldigst das Handwerk gelegt wird. Dazu ist aber erforderlich, dass alle Personen, die in dieser Sache Wahrnehmungen gemacht haben, diese sofort der Gendarmerie bekannt geben. Alle Aussagen werden von den Beamten vertraulich behandelt.