Frevel im Natura 2000-Gebiet

24.04.2017, 00:00 Uhr

Ärger in Puchberg. Wird ein Verstoss erkannt drohen bis zu 14.500 Euro Strafe.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Mir hat das Herz geblutet als ich das gesehen habe", schilderte ein Naturliebhaber wie Bagger in einem Natura 2000-Gelände im Gemeindegebiet Puchberg gefuhrwerkt haben. Diese Arbeiten haben den Lebensraum von Insekten in Mitleidenschaft gezogen.Mehrere Personen informierten unabhängig voneinander die Gemeinde Puchberg Vizebürgermeister Florian Diertl (SPÖ) war vor Ort: "Da es sich um eine Wasserrechtsangelegenheit handelt, und nicht um ein Bauvorhaben haben wir die Sache an die Bezirkshauptmannschaft weiter geleitet."

Behörde sprach Machtwort

Bezirkshauptmann-Vize Martin Hallbauer: "Nach einer Kontrolle durch die Technische Gewässeraufsicht der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen wurde zusätzlich die Durchführung weiterer Maßnahmen auch von Seiten der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen untersagt, da Verstöße gegen einschlägige Bestimmungen des NÖ Naturschutzgesetzes 2000 nicht ausgeschlossen werden können. Die naturschutzfachlichen Erhebungen – auch im Hinblick auf den Eingriff auf das Natura 2000 Gebiet – sind noch nicht abgeschlossen."Sollte ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz festgestellt werden, drohen Geldstrafen bis zu 14.500 Euro.