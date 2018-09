"Fuck Off!"-Geschmiere auf der Friedhofsmauer

25.09.2018, 00:00 Uhr

Anzeige gegen unbekannte Täter.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine böse Überraschung erlebte Leopold H., zuständig für die Friedhofspflege in St. Egyden am Steinfeld: die Mauer des Pfarrfriedhofes St. Egyden wurde von unbekannten Tätern mit gelber Farbe besprayt. In großen Lettern wurden die Worte "Fuck Off!" hingeschmiert. "Die Tat wurde bei der Polizei von mir zur Anzeige gebracht", so H. Hinweise auf die Täter können bei jeder Polizeiinspektion gemeldet werden.