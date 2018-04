29.04.2018, 11:51 Uhr

Die Frau erlitt Verletzungen an Kopf und Knie.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am Schutzweg vor der Neuen Mittelschule Ternitz, in der Straße des zwölften Februars, kam es am Samstag zu einem Unfall. Eine Fußgängerin wurde von einem Wagenlenker angefahren. Die Frau erlitt Knie- und Kopfverletzungen und musste ins Landesklinikum Wr. Neustadt eingeliefert werden.