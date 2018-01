FWT Composites & Rolls GmbH sucht Lehrlinge

29.01.2018, 00:00 Uhr

Ein Vorzeigeunternehmen aus Neunkirchen bildet aus.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Anwendungen für die High-End-Maschinen in den Bereichen Papierherstellung, Folienherstellung und –Weiterverarbeitung, die Textilindustrie und viele Bereiche mehr bedient die Firma FWT Composites & Rolls GmbH mit Carbonwalzen und Beschichtungen. Die Kunden sitzen in der ganzen Welt, der Exportanteil beträgt über 90%. FWT hat in den letzten 3 Jahren ein Umsatzwachstum von 50% realisiert und der Markt wächst ständig weiter. Auch die Anforderungen werden immer höher, deshalb setzt das Unternehmen auf permanente Entwicklung. Belohnt wurden diese Anstrengungen 2017 mit dem Innovationspreis des Landes NÖ für große und mittlere Unternehmen. Derzeit arbeiten 85 Mitarbeiter am Standort Neunkirchen, viele davon hat das Unternehmen selbst zu Facharbeitern ausgebildet. "Insgesamt haben wir in den letzten Jahren 27 Facharbeiter ausgebildet zu Zerspanungstechnikern, wobei wir sehr stolz sind, dass davon 19 Absolventen immer noch bei uns beschäftigt sind", so Geschäftsführer Günther Kautz: "Für das neue Lehrjahr ab September 2018 suchen wir wieder 3-4 neue Lehrlinge, wobei es mich besonders freut, dass sich auch immer öfter Mädchen für den typischen Männerberuf Zerspanungstechniker interessieren."