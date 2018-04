Gelebte Tradition in Willendorf

28.04.2018, 11:42 Uhr

Das Treffen fand beim Gasthaus Alte Mühle – Martina Handler in Dörfles statt. Von dort startete die Reitergemeinschaft.Der Tross, bestehend aus Kutschen und Reitern aller Reitweisen, bewegte sich durch Willendorf in Richtung der Wahlfahrtskirche Maria Kirchbüchl in Höflein. Nachdem die Gruppe der Pferde vor der Kirche Aufstellung genommen hatten, nahm Pfarrer Charbel Schubert die traditionelle Pferdeweihe vor. Er segnete Pferde, Reiter und Kutschpferde, die Pferde bekamen gesalzenes, geweihtes Brot.Als prominente Gäste konnten wir Frau Vizebürgermeister Renate Hecher aus Willendorf, Landtagsabgeordneten Hermann Hauer und Bürgermeister Harald Ponweiser aus Höflein begrüßen.Nach der Pferdesegnung fand unter regem Zuseherinteresse das Kranzlstechen statt. Zwei Favoriten kämpften um den begehrten Wanderpokal. Als Sieger und zukünftiger Besitzer des Wanderpokals ging Otto Stadlmann aus Höflein hervor – Gratulation! Bürgermeister Harald Ponweiser (Höflein an der Hohen Wand) übergab den Siegerpokal.Wir vom Reit- und Fahrverein Alte Mühle möchten uns recht herzlich bei allen Teilnehmern, bedanken, die diese Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis machten. Vielen Dank auch an alle freiwilligen Helfer, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich wäre. Danke auch an die Freiwillige Feuerwehr Dörfles für die Unterstützung beim Abritt.Beim gemütlichen Ausklang im Gasthaus Handler konnten sich Pferde und Reiter nach diesem gelungenen Ritt stärken.