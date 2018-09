Griechisches Restaurant Kreta in Neunkirchen ist insolvent

14.09.2018, 08:32 Uhr

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das Griechische Restaurant in der Neunkirchner Schreckgasse 13 wurde erst seit November des Vorjahres betrieben. Nun wurde laut Österreichischem Verband Creditreform aufgrund eines Gläubigerantrages das Konkursverfahren am Landesgericht Wr. Neustadt eröffnet. 33 Gläubiger stellen Forderungen in der Höhe von rund 99.000 Euro. Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Christian Hajos, Rechtsanwalt, MSC Bauteill 1 / Schwarzottstraße 2a, 2620 Neunkirchen, bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen über Creditreform bis zum 23. August dieses Jahres anmelden.