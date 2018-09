Großes Fest bei SeneCura Ternitz

17.09.2018, 15:26 Uhr

Ternitz (Red.). Allen Grund zur Freude hatten kürzlich die Bewohner/innen des SeneCura Sozialzentrums Ternitz, die in den Monaten Juli, August und September ihren Geburtstag feierten.

Das SeneCura-Team veranstaltete ein großes Fest zu ihren Ehren. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgte an diesem Nachmittag die Band „Herzerlmusi“. Das SeneCura-Team servierte der Feiergruppe köstliche Torten und Kaffee. Zu den zahlreichen Gratulantinnen und Gratulanten zählte auch Stadtrat Peter Spicker, der den Jubilarinnen und Jubilaren seine Glückwünsche persönlich überbrachte.„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“ hallte es kürzlich durch die Räumlichkeiten des SeneCura Sozialzentrums Ternitz. Die Mitarbeiter/innen und Angehörigen organisierten eine bunte Geburtstagsfeier für alle Bewohner/innen, die im Juli, August und September ihr Wiegenfest feierten. Die Band „Herzerlmusi“ sorgte mit fröhlichen Liedern für gute Stimmung unter den Gästen, die begeistert mitschunkelten und das Tanzbein schwangen. Auch Stadtrat Peter Spicker nahm an den Feierlichkeiten teil und gratulierte den Geburtstagskindern aufs Herzlichste. „Eine großartige Feier mit all unseren Liebsten – was will man mehr? Es war ein wirklich toller Nachmittag, an dem wir uns köstlich amüsiert haben“, freut sich Elfriede Leitner, Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums Ternitz.

Fröhliche Runde bei Kaffee und KuchenFür das leibliche Wohl bereiteten die Mitarbeiter/innen des SeneCura Sozialzentrums Ternitz eine köstliche Jause vor, bei der eine herrliche Geburtstagstorte und frischer Kaffee natürlich nicht fehlen durften. Gemeinsam mit den Festgästen feierten und plauderten die rüstigen Seniorinnen und Senioren fröhlich und genossen das gemütliche Beisammensein bis in die frühen Abendstunden. „Es war wieder eine großartige Feier! Es ist schön, überall freudestrahlende Gesichter zu sehen! Im Namen des gesamten SeneCura-Teams wünschen wir unseren Seniorinnen und Senioren von Herzen alles Gute zum Geburtstag“, so Elisabeth Windbichler, Leiterin des SeneCura Sozialzentrums Ternitz.