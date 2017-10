Großes Polizei-Aufgebot an der S6

20.10.2017, 06:49 Uhr

Autofahrer zeigten sich über die massive Polizei-Präsenz erstaunt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. In den späten Nachmittagsstunden des 19. Oktober wurden zahlreiche Polizeikräfte beim "Rohrbacher Zubringer" an der S6 zusammengezogen. Schnell machten in den sozialen Netzwerken Meldungen die Runde, wonach nach einer gefährlichen Person gefahndet würde.Diese Meldungen haben sich allerdings als "Fake News" herausgestellt. "Wir führten eine Schwerpunktaktion gegen Dämmerungseinbrecher durch", so Franz Heimo Füby vom Bezirkspolizeikommando auf Bezirksblätter-Anfrage.