Grundsteinlegung für die Rettungsdienststelle des ASBÖ Ternitz-Pottschach

22.09.2018, 12:51 Uhr

Bezirk Neunkirchen (Red.).-

Der Bau der neuen Rettungsdienststelle des Arbeitersamariterbundes schreitet zügig voran. „Unsere Bevölkerung soll sich Tag und Nacht sicher fühlen“, betonte der Obmann des ASBÖ-Ternitz-Pottschach, Vizebgm. Mag. Christian Samwald bei der feierlichen Grundsteinlegung am 22. September 2018.Zu diesem Festakt konnte er eine Vielzahl an Ehrengästen begrüßen, darunter den Präsidenten des ASBÖ-Niederösterreich NR.a.D. Otto Pendl, ASBÖ-Bundessekretär LAbg. Reinhard Hundsmüller, Bürgermeister Rupert Dworak, Bezirkshauptfrau Mag. Alexandra Grabner-Fritz, Landesfunktionäre wie BRR Werner Füzer und KommR Ruth Gabriel sowie Nachbarbürgermeister und zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte, aber auch ehemalige Mandatare wie Ehrenbürger LAbg.a.D. Bgm.a.D. Werner Feurer und hochrangige Vertreter der Feuerwehren und Institutionen der Stadt Ternitz."Es ist für mich ein ganz besonderer Tag, denn 34 Jahre nach der feierlichen Eröffnung der Rettungsdienststelle durch meinen Vater Franz Samwald darf ich nunmehr den Grundstein für die Erweiterung des Objektes legen", so Christian Samwald stolz.Neben den zehn Freiwilligen Feuerwehren der Stadt gehört vor allem das Rettungsteam des ASBÖ zu den wichtigsten Organisationen, die für unsere Sicherheit sorgen. Der Obmann des Samariterbundes, LAbg. Vizebgm. Mag. Christian Samwald, bringt es auf den Punkt: „Jeder der Hilfe braucht, erwartet sich zurecht, dass in wenigen Minuten ein Rettungsfahrzeug zur Stelle ist, um notfalls ein Menschenleben zu retten“.Deshalb wird die Rettungsdienststelle für den ASBÖ neu beim Rathaus Ternitz errichtet, wo für die Mannschaft genug Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, aber auch Garagen für die Fahrzeuge neu errichtet werden. Das alte Büro und die Räumlichkeiten im Rathaus entsprechen längst nicht mehr den Herausforderungen eines modernen Betriebes. Von damals zwei Einsatzfahrzeugen sind derzeit sechs im Dienste der Bevölkerung im Einsatz. Insgesamt werden für den Neubau € 960.000 von der Stadtgemeinde Ternitz investiert. Die Samariter selbst beteiligen sich an den Baukosten mit 150.000,- Euro. Dies ist aber auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für das Bau- und Baunebengewerbe unserer Region, denn über 90 Prozent der Aufträge für den Bau haben heimische Firmen oder Unternehmen der Region erhalten. Das sichert und schafft Arbeitsplätze!Obmann Christian Samwald ruft aber auch alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Bausteinaktion des ASBÖ zu beteiligen. Denn „schlussendlich möchte der ASBÖ die neue Rettungsdienststelle auch funktionell ausstatten und möblieren“, so Samwald.