Hat das Höllental eine Chance?

12.09.2018, 12:26 Uhr

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Auf der einen Seite sind es die Motorräder, die auf Kurvenjagd auf der B27 gehen und durch das Höllental knattern. Auf der anderen Seite liegen im Sommer die (Tages-)Touristen am Schwarzaufer und lauschen dem rauschenden Wasser. Dazu kommen die Bergfreunde, denen sich von Rax und Schneeberg Tiefblicke auf das Höllental erschließen.Das Höllental hat es als einer von drei Plätzen aus Niederösterreich in das Rennen um die schönsten Plätze Österreichs geschafft. Ab 19. September gilt es wieder zu voten, welcher Platz Niederösterreich in der ORF-Fernsehsendung "9 Plätze - 9 Schätze" repräsentieren darf. Die direkten Konkurrenten aus NÖ für das Höllental heißen Burgruine Aggstein aus Melk und Stopfenreuther Au aus Gänserndorf.