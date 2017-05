08.05.2017, 10:01 Uhr

Neue Location, neuer Pfarrer, traditionelles Event

Am 7.Mai lud die Crew vom "Plan B" bereits zum 3. Mal zur Motorradsegnung. Auch in der neuen Location fanden sich die Biker in gewohnter Manier ein. Nach den segensreichen Worten von Neo-Ortspfarrer Pater Josef brach die Gruppe zu einer Ausfahrt auf.Auch schon Tradtion haben die jüngsten Teilnehmer der Motorradsegnung Marco und Jan, welche seit der ersten Segnung mit von der Partie sind, selbstverständlich motorisiert.