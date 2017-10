Heuer wird in der Oldtimer Raststation wieder für einen guten Zweck gebacken

17.10.2017, 00:00 Uhr

Kinder aus diesen Schulen und Kindergärten machen mit

VS ZöbernKG ZöbernKG SchäffernVS SchäffernVS Ober-AspangVS Unter AspangKG Ober-AspangKG Unter-AspangKG KrumbachVS GrimmensteinKG HochneukirchenVS Feistritz am WechselAllgemeine Sonderschule Krumbach+ Alle Kinder welche am 03.12.2017 backen kommenIn der Raststation werden die Kekse verkauft. Mit dem Erlös wird der Krumbacher Verein "Verein Lebenslicht" unterstützt. Firmen und Gemeinden, die Gutes tun wollen, dürfen in den Adventkalenderkästchen von 1 bis 24 ihr Logo präsentieren.Die Keks-Aktion läuft bereits seit Jahren erfolgreich. Plank: "Wir haben in den vergangenen Jahren über 121.500 Euro zusammengebracht. Ich hoffe, dass wir heuer wieder mit dem Resultat vom Vorjahr mithalten können."