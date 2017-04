30.04.2017, 00:00 Uhr

What is hot and what is not

Wanderungen: Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt, hat doch die Wandersaison begonnen. Bei Touren auf Rax und Schneeberg ist allerdings noch mit Schnee zu rechnen.Fast Food: Gerade die "Feinschmäcker-Pässe" der Bezirksblätter erlauben genussvolles Essen zu moderaten Preisen in ausgewählten Lokalen des Bezirks.