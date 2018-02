Juniorfirma: Schülerinnen verkauften selbst erzeugte Produkte

15.02.2018, 06:37 Uhr

Die Renner am Valentinstag: Duftsäckchen und das Kinderbuch "die Maus Stupsi".

BEZIRK NEUNKIRCHEN (j_mück). Die Schülerinnen der Juniorfirma "Herzalmenscha" aus der LFS Warth waren im Einsatz, um ihre selbst erzeugten Produkte zu verkaufen.Ansprechende Verkaufsstände wurden bei der Bäckerei Fischböck in Warth, dem Spar-Supermarkt in Scheiblingkirchen und in der Fachschule aufgebaut, wo das umfangreiche Sortiment angeboten wurde. "Die Duftsackerl mit Rosen, Lavendel und Kamille waren schnell ausverkauft, aber auch das Kinderbuch über 'die Maus Stupsi' ging häufig über den Ladentisch", betonen die Schülerinnen.Auch die Heu- und Drahtherzen sowie die Blumentöpfe mit Kresse verkauften sich gut. „In Summe lohnte sich der Einsatz nicht nur finanziell, die Mädchen konnten in vielen Kundengesprächen auch wertvolle Erfahrungen für die Praxis sammeln“, freut sich die verantwortliche Fachlehrerin Marianne Ehrenhöfer.