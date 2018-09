Katastrophen-Beispiel Warth im Landtag

24.09.2018, 09:12 Uhr

"In diesem Antrag an den Landtag wurde konkret auf die Ereignisse in unserer Gemeinde eingegangen", so Warths Gemeinderat Markus Reisenbauer: "Weiters haben wir uns auch in einem Schreiben an die Bundesminister Köstinger und Hofer, mit der Bitte um Unterstützung durch Bundesmittel, gewandt."