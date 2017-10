Kurz & bündig

13.10.2017, 07:00 Uhr

Nachrichten aus der Region knapp zusammengefasst.

NEUNKIRCHEN. Das Kinderschutzzentrum in der Bahnstraße 12 wurde umgebaut. Am 20. Oktober steht es ab 12.30 Uhr zur Besichtigung offen. Als Gäste werden Ministerin Sophie Karmasin und Landesrat Karl Wilfing erwartet.PUCHBERG. Nachdem Michael Knabl aus Bürgermeister abtrat, wurde nun sein ehemaliger Vize, Florian Diertl, zum Ortschef gewählt.THOMASBERG. Mit dem Energiekonzept für das Produktionswerk 2 in Thomasberg konnte sich der Ausstatter von Businessjets und luxuriösen Residenzen den Österreichischen Solarpreis sichern.