23.04.2018, 00:00 Uhr

Insgesamt wurden 5.819 Runden gelaufen und gewalkt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 21. April wurde in Pitten der 10. Abendlauf organisiert. Eine jede gelaufene Runde wurde von der Sparkasse mit 50 Cent abgegolten. Der Erlös kommt Personen in Not aus dem Pittental zu Gute. Insgesamt wurden von 707 Teilnehmern 5.819 Runden absolviert. Ergebnis: aufgerundete 3.000 Euro können gespendet werden.