Leserpost...

09.05.2017, 08:25 Uhr

... zum großzügigen Baumschnitt in der Neunkirchner Schreckgasse.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Auf Seite 10 der Ausgabe vom 03./04. Mai 2017 unter dem Titel „Unternehmer rüffelt die Grünen“ begründete Vizebürgermeister Martin Fasan den Baumschnitt in der Schreckgasse mit dem schlechten Zustand der Stämme und legte zum Beweis ein Foto eines kaputten Stammschnittes (sh. Anlage Nr. 17) bei. Tatsächlich waren von den 20 geschnittenen Kastanienbäumen nur 3 in schlechtem Zustand (sh. Anlage). Ich bezweifle, dass bereits vor 16 Jahren, wie der Vizebürgermeister in seinem Kommentar behauptete, bereits erkennbar war, dass sich diese Alleebäume in kritischem Zustand befanden. Ich hoffe, dass der Vizebürgermeister wenigstens beim Holzverkauf einen guten Preis erzielt.Mit freundlichen GrüßenGünter Auer