Mädchen (10) sexuell belästigt

28.04.2017, 10:53 Uhr

Polizei sucht mittels Phantombild den Perversen.

"Er zwickte das Mädchen"

BEZIRK NEUNKIRCHEN (LPD). Ein bisher unbekannter Täter belästigte am 24. April, gegen 17.15 Uhr, ein Mädchen (10) im Bereich des Bahnhofes Gloggnitz.Dabei erfasste er das Opfer mit beiden Händen am Rücken und zwickte in das Gesäß. Als der unbekannte Täter einen anderen Mann – ein noch unbekannter Zeuge des Vorfalls – bemerkte, flüchtete er in Richtung Bahnhof. Das Kind wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

So sieht der Perverse aus

Mann, ca. 15 – 20 Jahre, 170 – 180 cm groß, sehr dünne Figur, längliches Gesicht mit spitzem Kinn, dunkler Teint, sehr schmaler Mund, dunkelbraune Haare. Bekleidet war er mit einem blauen Kurzarm-T-Shirt, schwarzer Jeanshose und hellgrauer Kappe. Er trug einen Rucksack mit ganz hellem Camouflage-Muster.Hinweise zur Ausforschung des unbekannten Täters werden an die Polizeiinspektion Gloggnitz unter Telefonnummer 059133-3352 erbeten. Ebenso werden Zeugen des Vorfalles gebeten sich mit der Polizeiinspektion Gloggnitz in Verbindung zu setzen.