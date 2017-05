Mädchen-Grapscher: die Polizei überprüft weitere Hinweise

12.05.2017, 00:00 Uhr

Jagd auf Perversen von Gloggnitz hält an, der Durchbruch bleibt leider aus.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Sittenstrolch begrapschte am 24. April ein Mädchen (10) im Bereich des Gloggnitzer Bahnhofs. Er ließ von dem Mädchen ab als er einen Mann in seiner Nähe bemerkte (die BB berichteten).Seither läuft die Suche der Polizei nach dem Lustmolch auf Hochtouren. Aber ist sie erfolgreich? Bezirkspolizeikommandant Obstlt Johann Neumüller: "Es wurden einige Hinweise überprüft und es gilt noch einige Hinweise abzuklären." Die sprichwörtliche "heiße Spur" war bislang aber nicht dabei. Die Suche nach dem Sex-Täter geht also unvermittelt weiter. Immerhin hat Neumüller im Bezug auf den Sittenstrolch eine gute Nachricht: "Es hat keine weiteren Vorfälle gegeben."