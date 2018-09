Mann (26) starb bei Rax-Tour

07.09.2018, 17:46 Uhr

BEZIRK NEUNKIRCHEN (sabine buchebner-ferstl). Am 5. September unternahm ein Österreicher (26) allein eine Wanderung auf die Rax. Nachdem er am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschienen war, wurden die Polizei und in weiterer Folge die Bergrettung (Mürzzuschlag sowie Reichenau) alarmiert. Da am Nachmittag der Rucksack des Vermissten im Bereich des sogenannten "Predigtstuhls" auf der Rax aufgefunden wurde, konnte das Suchgebiet eingegrenzt werden. Der Vermisste konnte in einer Rinne unterhalb der Predigtstuhlwand gesichtet werden. Für den jungen Mann kam leider jede Hilfe zu spät.