MedAustron : Vortrag am BORG Ternitz

11.05.2017, 17:53 Uhr

DI Dr Osmic, ein wichtiger Mitarbeiter von MedAustron, der sein im Kernforschungszentrum CERN erworbenes Wissen nun in Wr. Neustadt einbringt, berichtete von einem der modernsten Krebstherapiezentren der Welt. Herzstück ist ein Teilchenbeschleuniger bei dem die Teilchen (Kohlenstoffionen und Protonen) auf etwa 200 000 km/h beschleunigt werden. Die Strahlen sollen Tumorzellen zerstören.Die Behandlung von Krebspatienten mit Tumoren im Bereich von Schädel und Rückenmark kann mit extremer Genauigkeit durchgeführt werden wobei die Schäden am gesunden Gewebe minimiert werden.Am Standort Wr.Neustadt wird aber nicht nur behandelt, sondern auch geforscht zum Beispiel in den Bereichen: Strahlenbiologie, Strahlenphysik und Experimentalphysik.Im Anschluss an die interessanten Ausführungen stand DI Dr. Osmic auch für eine Diskussion zur Verfügung und versuchte die Jugendlichen für ein naturwissenschaftliches Studium zu begeistern.