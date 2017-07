Moped flog durch die Luft

15.07.2017, 00:00 Uhr

Vor 50 Jahren am 14.07.1967 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Aufsehen erregte ein Verkehrsunfall, der sich Montag, den 10. Juli gegen 11 Uhr 40 in Neunkirchen ereignete. Ein Mopedfahrer wurde von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Das Moped selbst flog zirka 15 Meter durch die Luft und blieb schließlich total zertrümmert am Straßenrand liegen.Zur angeführten Zeit fuhr der 25jährige Arbeiter Herbert Grashofer aus Flatz Nr. 50 mit seinem Moped, vom Bahnhof Neunkirchen kommend, in der Schubertstraße in Richtung Peischinger Straße. Bei der Kreuzung Schubertstraße-Bundesstraße kam es dann zu dem folgenschweren Unglück.Herbert Grashofer wollte die Bundesstraße überqueren, dabei übersah er den aus Richtung Wiener Neustadt kommenden Personenwagen, der von dem 31-jährigen Bauingenieur Herbert Plangl aus Wiener Neustadt gelenkt wurde. Der Wagen war bereits kurz vor der Kreuzung, als Grashofer in diese einfuhr. Sekunden später krachte es auch schon.Ingenieur Herbert Plangl stieg zwar jäh auf die Bremse, so dass sein Wagen ins Schleudern geriet und dann quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Pkw hatte in der Kreuzungsmitte aber den Mopedfahrer erfasst und auf die linke Fahrbahnseite geschleudert, wo er regungslos, aus einer Kopfwunde blutend, liegen blieb.Mit schweren Verletzungen wurde Grashofer in die Unfallabteilung des Krankenhauses Neunkirchen gebracht. Ingenieur Plangl zog sich durch den Anprall leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.