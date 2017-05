Motorradfahrer (30) verunfallte am "Tag der Arbeit"

02.05.2017, 10:09 Uhr

Rechtskurve in Hirschwang wurde Zweiradfahrer zum Verhängnis.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (LPD). Am 1. Mai, eine Minute nach 14 Uhr, lenkte ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen sein Motorrad in Hirschwang an der Rax auf der B 27 Richtung Reichenau. Aus bisher unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve zu Sturz. Dabei erlitt der Biker schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Graz werden. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.