Nachtklettern

09.10.2017, 00:00 Uhr

Das gilt es zu beachten

Es sollten Wege ausgewählt werden, die man gut kennt

Entsprechende Ausrüstung mitführen (Licht und entsprechende Ausrüstung)

Bescheid geben (örtliche Bergrettung, Familie)

Nicht alleine klettern



Ruhezonen der Tiere respektieren (Lärm, Fütterungen,..)

Es sollte nicht zur Routine werden, sondern bei seltenen Erlebnissen bleiben.

Rudolf Holzer, Bergrettung Grünbach: "Für uns sind Einsätze in der Nacht sicher unangenehmer als am Tag, weil objektive Gefahren wie z.B. Steinschlag nicht so leicht erkennbar sind. Die Rettungskette dauert in der Nacht bestimmt länger und Hubschrauberbergungen können nicht durchgeführt werden.