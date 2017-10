Naturmuseum Reichenau – 30.000 Besucher

06.10.2017, 00:00 Uhr

Vor 50 Jahren am 06.10.1967 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das im Jahre 1964 von Herrn Hofrat Professor Dr. Lothar Machura gemeinsam mit der Marktgemeinde Reichenau an der Rax gegründete Naturmuseum Reichenau erwartete am 27. September den 30.000 Besucher. Es war dies der Hauptschüler Karl Hecher, Grünsting Nr. 1, Post Edlach, der von Vizebürgermeister Dr. Otto Frankl im Namen der Marktgemeinde Reichenau an der Rax begrüßt wurde. In einer kurzen Ansprache vor den beiden Lehrerinnen und der versammelten Jugend der das Museum besuchenden Hauptschulklasse von Reichenau beglückwünschte Vizebürgermeister Dr. Frankl den jungen, freudig erregten Museumsgast und überreichte ihm als Ehrengeschenk der Gemeinde Reichenau zwei Golddukaten und einen Blumenstrauß. Das Naturmuseum Reichenau ist eine Kulturstätte, die viel Anschauliches und Belehrendes zu bieten hat. Die nunmehr erreichte Besucherzahl von 30.000 beweist, dass das Interesse an diesem Museum nicht nur wach geblieben ist, sondern noch immer weitere Bevölkerungskreise von nah und fern anspricht.