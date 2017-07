Navi schickte Laster ins Grüne

26.07.2017, 23:43 Uhr

Bergung mit Kran für die Feuerwehr Aspang.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Am Nachmittag des 25. Juli wurde die Freiwillige Feuerwehr Aspang zu einer Lkw-Bergung alarmiert. Auf einer asphaltierten Walddurchfahrt kam ein Tschechischer Lenker mit seinem Sattelzug in einer engen Kurve ins Bankett und grub sich beim Reversieren ein. Der mit Holzlatten und Pfosten beladene Lkw kam in weiterer Folge weder vor noch zurück und blockierte quer die komplette Fahrbahn.Die Zufahrt der Feuerwehr gestaltete sich schwierig, da das schwere Kranfahrzeug für den optimalen Standort über eine Forststraße zufahren musste. Erste Versuche den Lkw mittels Seilwinde gerade zu ziehen scheiterten. Also wurde er mittels Kran angehoben und zurück auf die Fahrbahn gehoben. Interessant ist, wie der Lenker in die missliche Lage kam. Demnach habe das Navi dem Fahrer den falschen Weg angezeigt. Nach rund 3 Stunden konnte der Einsatz abgeschlossen werden.