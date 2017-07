Neue Rotary Nr. 1 Franz Reisenbauer will Frauen zu den Rotariern bringen

23.07.2017, 20:13 Uhr

Rotary Club Neunkirchen hatte Übergabemeeting.

Beeindruckende Bilanz

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Beim Übergabemeeting des Rotary Clubs Neunkirchen im Gasthaus Unger in Pitten wechselte die Präsidentschaft von DI Thomas Schenker auf KommRat Franz Reisenbauer aus Ternitz.Der scheidende Präsident konnte auf mehrere Sozialprojekte im vergangenen Jahr verweisen, wie die Weiterführung der Wohnungsanmietung für Homeless People, die Unterstützung von insgesamt 48 sozial bedürftigen oder begabten Schülern im Bezirk Neunkirchen oder die erstmalige Durchführung eines District Grants (soziale Unterstützung mit Beteiligung von Rotary in Amerika).Franz Reisenbauer konnte nahezu 80 Prozent der rotarischen Freunde bei seiner Antrittsrede mit ihren Gattinnen begrüßen und verwies auf sein Jahresmotto „ZusammenTun, zusammenWachsen“.

Frauen bald willkommen?

"In diesem Sinne werden im kommenden Jahr auch Kamingespräche über die Aufnahme von Frauen bei Rotary Neunkirchen geführt, aber auch eine Charity-Veranstaltung unter 'Family & Friends' am 8. September 2017 im Gasthaus Unger in Pitten mit der Jo Ditty Band angeboten", so Reisenbauer.Vor allem das Programm Homeless People und die weitere vermehrte Unterstützung von sozial bedürftigen Schülern im Bezirk Neunkirchen hat er auch zu seinem Anliegen gemacht.Ein neues Sommerprogramm neben den Vortragsabenden soll auch die Familienzusammengehörigkeit bei Rotary stärken. Mit einem gemütlichen Beisammensein konnten die rund 70 rotarischen Angehörigen den positiven Beginn einer neuen Rotary Präsidentschaft beschließen.