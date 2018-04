Neuigkeiten im Falle der ermordeten Frieda L.

24.04.2018, 00:00 Uhr

Verteidiger des Mordverdächtigen: "Weitere männliche DNA in der Wohnung gefunden"

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Peischinger F. (59) wurde von der Polizei im Zusammenhang mit der Ermordung einer 70-jährigen Neunkirchnerin verhaftet (die BB berichteten).Sein Anwalt, DDr. Michael Dohr, hat bereits deutliche Zweifel angemeldet, dass sein Mandant als Täter in Frage kommt. Dohrs Hauptargument: das Motiv für den Mord fehlt. "Über 30 Messerstiche weisen auf eine Beziehungstat hin", so Dohr. F. soll die Neunkirchnerin nämlich nur flüchtig gekannt haben.

Neue Erkenntnisse

Dohr: "Von meinem Mandanten wurden keine weiteren DNA-Spuren in der Wohnung des Opfers gefunden. Wenn er da zu Gast war, müsste doch DNA auf einem Stuhl oder so zu finden sein, oder?" Wie Anwalt Dohr weiter ausführte, seien aber DNA-Spuren eines anderen Mannes in der Wohnung entdeckt worden sein. "Diese konnte man aber bislang noch nicht zuordnen", so Dohr.